Д.Трампа поінформували про події біля британського парламенту — речник

“Президента США проінформували про ситуацію у Великій Британії. Продовжуємо спостерігати і оновлювати інформацію”, — написав Ш.Спайсер.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.