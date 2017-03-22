Д.Трампа поінформували про події біля британського парламенту — речник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президента США Дональда Трампа проінформували про стрілянину, яка сталася біля будівлі британського парламенту і наразі вони спостерігають за поточною ситуацією. Про це в Twitter повідомив прес-секретар Д.Трампа Шон Спайсер, передає УНН.
“Президента США проінформували про ситуацію у Великій Британії. Продовжуємо спостерігати і оновлювати інформацію”, — написав Ш.Спайсер.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.