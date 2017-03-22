Д.Трампа проинформировали о событиях возле британского парламента - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе, которая произошла у здания британского парламента, в США наблюдают за текущей ситуацией. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Д.Трампа Шон Спайсер, передает УНН.
"Президента США проинформировали о ситуации в Великобритании. Продолжаем наблюдать и обновлять информацию", - написал Ш.Спайсер.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.