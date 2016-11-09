Д.Трампа обрали президентом США (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на вибрах президента США, передає УНН.
Так, Д.Трамп набрав 276 голосів виборців. Республіканець здобув 48% підтримки.
За нього віддали 56 млн 959 тис. 821 голосів.
Його опонент від Демократичної партії Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.
Її підтримали 47% виборців з 55 млн 948 тис. 537 голосів.
Крім того, республіканці отримали більшість в обох палатах конгресу США.