Д.Трамп избран президентом США (расширено)
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выбору президента США, передает УНН.
Так, Д.Трамп набрал 276 голосов избирателей. Республиканец получил 48% поддержки.
За него отдали 56 млн 959 тыс. 821 голос.
Его оппонент от Демократической партии Хиллари Клинтон получила 218 голосов.
Ее поддержали 47% избирателей из 55 млн 948 тыс. 537 голосов.
Кроме того, республиканцы получили большинство в обеих палатах конгресса США.