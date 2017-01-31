Д.Трамп звільнив в.о. генпрокурора, яка відмовилася виконувати указ про імміграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп звільнив виконувача обов’язків генпрокурора — главу міністерства юстиції Саллі Йейтс, яка відмовилася виконувати указ президента про імміграцію, повідомив Білий дім у вівторок, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Керувати міністерством призначений окружний прокурор по східному округу штату Віргінія Дана Боенте.
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“В.о. генпрокурора Саллі Йейтс зрадила міністерство юстиції, відмовившись реалізовувати законний наказ, спрямований на захист громадян Сполучених Штатів,” — йдеться в заяві Білого дому.
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Білий дім нагадав, що С.Йейтс працювала в колишньої адміністрації Барака Обами.
“Пані С.Йейтс — призначенець адміністрації Б.Обами, яка займає слабку позицію з питання про кордони і дуже слабку позицію по нелегальній імміграції,” — заявили в Білому домі.
“Пора серйозно підійти до захисту нашої країни. Заклик до жорсткішого відбору людей, які приїжджають з семи небезпечних місць, — це не крайній захід. Це розумно і необхідно для захисту нашої країни,” — заявили в Білому домі.
Виконуюча обов’язки генпрокурора США, призначенець екс-президента Барака Обами Саллі Йейтс наказала юристам Мін’юсту не захищати в суді виконавчий указ президента Д.Трампа по імміграції. “На даний момент мене не переконали, що виконавчий указ законний,” — написала С.Йейтс в меморандумі службовцям міністерства.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.