Д.Трамп уволил и.о. генпрокурора, которая отказалась выполнять указ об иммиграции

Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Данная Боэн.

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"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов ", - говорится в заявлении Белого дома.

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Белый дом напомнил, что С.Йейтс работала в бывшей администрации Барака Обамы.

"Госпожа С.Йейтс - назначенец администрации Б.Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции", - заявили в Белом доме.

"Пора серьезно подойти к защите нашей страны. Призыв к более жесткому отбору людей, которые приезжают из семи опасных мест - это не крайняя мера. Это разумно и необходимо для защиты нашей страны", - заявили в Белом доме.

Исполняющая обязанности генпрокурора США, назначенец экс-президента Барака Обамы Салли Йейтс приказала юристам Минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Д.Трампа по иммиграции. "На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законный", - написала С.Йейтс в меморандуме служащим министерства.

Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США.