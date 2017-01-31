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Д.Трамп уволил и.о. генпрокурора, которая отказалась выполнять указ об иммиграции

Д.Трамп уволил и.о. генпрокурора, которая отказалась выполнять указ об иммиграции

Киев • УНН

 • 10131 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент США Дональд Трамп уволил исполняющего обязанности генпрокурора - глава министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ президента об иммиграции, сообщил Белый дом во вторник, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Данная Боэн.

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"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов ", - говорится в заявлении Белого дома.

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Белый дом напомнил, что С.Йейтс работала в бывшей администрации Барака Обамы.

"Госпожа С.Йейтс - назначенец администрации Б.Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции", - заявили в Белом доме.

"Пора серьезно подойти к защите нашей страны. Призыв к более жесткому отбору людей, которые приезжают из семи опасных мест - это не крайняя мера. Это разумно и необходимо для защиты нашей страны", - заявили в Белом доме.

Исполняющая обязанности генпрокурора США, назначенец экс-президента Барака Обамы Салли Йейтс приказала юристам Минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Д.Трампа по иммиграции. "На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законный", - написала С.Йейтс в меморандуме служащим министерства.

Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США.

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