Д.Трамп зустрінеться з Д.Туском та Ж.-К.Юнкером наприкінці травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп зустрінеться 25 травня з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і президент Ради ЄС Дональдом Туском в Брюсселі, передає УНН з посиланням на AFP.
Зазначається, що зустріч відбудеться в рамках саміту НАТО в Брюсселі. Участь у саміті стане частиною першого закордонного турне Д.Трампа з моменту вступу на посаду в січні.
Також президент США відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль, Ватикан і саміті G7 в Італії.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп вирішив відвідати Саудівську Аравію та Ізраїль.