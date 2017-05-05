Д.Трамп встретится с Д.Туском и Ж.-К.Юнкером в конце мая

Отмечается, что встреча состоится в рамках саммита НАТО в Брюсселе. Участие в саммите станет частью первого зарубежного турне Д.Трамп с момента вступления в должность в январе.

Также президент США посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан и саммит G7 в Италии.

Как сообщал УНН, Д.Трамп решил посетит Саудовскую Аравию и Израиль.