Д.Трамп встретится с Д.Туском и Ж.-К.Юнкером в конце мая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп встретится 25 мая с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Совета ЕС Дональдом Туском в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на AFP.
Отмечается, что встреча состоится в рамках саммита НАТО в Брюсселе. Участие в саммите станет частью первого зарубежного турне Д.Трамп с момента вступления в должность в январе.
Также президент США посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан и саммит G7 в Италии.
Как сообщал УНН, Д.Трамп решил посетит Саудовскую Аравию и Израиль.