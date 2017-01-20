Д.Трамп заявив, що дощ під час інавгурації доведе справжність його зачіски

Він заявив своїм прихильникам, що не хвилюється з приводу погоди під час своєї інавгураційної промови.

"Якщо він дійсно піде, це нормально, тому що люди зрозуміють, що це моє справжнє волосся, і це нормально. Звичайно, буде безлад, але вони побачать, що це моє справжнє волосся", - сказав Д.Трамп.

Нагадаємо, Д.Трамп та віце-президент М.Пенс з родинами відвідали богослужіння у церкві Святого Іоанна.

Згодом Д.Трамп прибув до Білого дому на чай до Б.Обами.