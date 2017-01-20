Д.Трамп заявив, що дощ під час інавгурації доведе справжність його зачіски
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Дональд Трамп, церемонія інавгурації як президента якого стартувала у США, заявив, що дощ, який прогнозували у суботу, може довести справжність його зачіски, передає УНН з посланням на Washington Post.
Він заявив своїм прихильникам, що не хвилюється з приводу погоди під час своєї інавгураційної промови.
"Якщо він дійсно піде, це нормально, тому що люди зрозуміють, що це моє справжнє волосся, і це нормально. Звичайно, буде безлад, але вони побачать, що це моє справжнє волосся", - сказав Д.Трамп.
Нагадаємо, Д.Трамп та віце-президент М.Пенс з родинами відвідали богослужіння у церкві Святого Іоанна.