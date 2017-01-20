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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Трамп заявил, что дождь во время инаугурации докажет, что его прическа настоящая

Киев • УНН

 • 11980 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Дональд Трамп, церемония инаугурации которого стартовала в США, заявил, что дождь, который прогнозировали в субботу, может доказать, что его прическа настоящая, передает УНН со ссылкой на Washington Post.

Он заявил своим сторонникам, что не переживает из-за погоды во время своей инаугурационной речи.

"Если он действительно пойдет, это нормально, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы, и это нормально. Конечно, будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы", - сказал Д.Трамп.

Напомним, Д.Трамп и вице-президент М.Пенс с семьями посетили богослужение в церкви Святого Иоанна.

Позднее Д.Трамп прибыл в Белый дом на чай к Б.Обаме.

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