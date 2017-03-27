Д.Трамп заявив про скорочення припливу мігрантів в США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп звернув увагу на зменшення припливу мігрантів в країну. Про це йдеться в його повідомленні, опублікованому в неділю на офіційній сторінці Дональда Трампа в мережі мікроблогів Twitter, передає УНН.
“Генерал (міністр національної безпеки Джон Келлі — ред.) Келлі чудово справляється з прикордонними питаннями. Число (прибуваючих — ред.) падає. Багато хто вже навіть перестали намагатися приїхати (в США — ред.)”, — написав Д.Трамп.
Нагадаємо, що указ з імміграції, підписаний Д.Трампом, передбачає посилення політики щодо мігрантів, які перебувають у США нелегально, крім того, згідно за указом істотно ускладнюються процедури прикордонного контролю.