Д.Трамп заявил о сокращении притока мигрантов в США

"Генерал (министр национальной безопасности Джон Келли - ред.) Келли прекрасно справляется с пограничными вопросами. Число (прибывающих - ред.) падает. Многие уже даже перестали пытаться приехать (в США - ред.) ", - написал Д.Трамп.

Напомним, что указ по иммиграции, подписанный Д.Трампом, предусматривает ужесточение политики в отношении мигрантов, находящихся в США нелегально, кроме того, согласно с указом существенно усложняются процедуры пограничного контроля.