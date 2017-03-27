Д.Трамп заявил о сокращении притока мигрантов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп обратил внимание на уменьшение притока мигрантов в страну. Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в воскресенье на официальной странице Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter, передает УНН.
"Генерал (министр национальной безопасности Джон Келли - ред.) Келли прекрасно справляется с пограничными вопросами. Число (прибывающих - ред.) падает. Многие уже даже перестали пытаться приехать (в США - ред.) ", - написал Д.Трамп.
Напомним, что указ по иммиграции, подписанный Д.Трампом, предусматривает ужесточение политики в отношении мигрантов, находящихся в США нелегально, кроме того, согласно с указом существенно усложняются процедуры пограничного контроля.