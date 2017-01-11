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Д.Трамп запевнив у відсутності зв’язків з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він особисто не має ніякого стосунку до Росії. Про це він написав у своєму мікроблозі вTwitter, передає УНН.

"Росія ніколи не намагалася використовувати важелі тиску на мене. Я не маю ніякого стосунку до Росії – ні угод, ні кредитів, немає нічого", - написав він.

Раніше телекомпанія CNN повідомила, що у російських спецслужб нібито є компромат на Д.Трампа.

Керівники американських розвідувальних служб 6 січня провели в Нью-Йорку спеціальний брифінг для Д.Трампа. Він був присвячений хакерським атакам на політичні інститути в США, в тому числі на Національний комітет Демократичної партії.

 

 

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