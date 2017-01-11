Д.Трамп заверил в отсутствии связей с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он лично не имеет никакого отношения к России. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я не имею никакого отношения к России - ни сделок, ни кредитов, нет ничего", - написал он.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Д.Трампа.
Руководители американских разведывательных служб 6 января провели в Нью-Йорке специальный брифинг для Д.Трампа. Он был посвящен хакерским атакам на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии.