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Д.Трамп заверил в отсутствии связей с Россией

Киев • УНН

 • 7085 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он лично не имеет никакого отношения к России. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я не имею никакого отношения к России - ни сделок, ни кредитов, нет ничего", - написал он.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Д.Трампа.

Руководители американских разведывательных служб 6 января провели в Нью-Йорке специальный брифинг для Д.Трампа. Он был посвящен хакерским атакам на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии.

 

 

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