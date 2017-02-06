Д.Трамп запевнив, що рішуче підтримує НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що нова адміністрація США рішуче підтримує альянс НАТО. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
“Ми рішуче підтримуємо НАТО. Ми лише просимо, щоб всі країни — члени НАТО вносили повний і належний фінансовий внесок”, — сказав Д.Трамп, виступаючи на базі американських ВПС Макділл.
Раніше прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила після зустрічі з Трампом, що він “підтримує НАТО на сто відсотків”.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з лідерами НАТО в Європі в травні.
Крім того, Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в телефонній розмові у неділю обговорили варіанти мирного вирішення конфлікту в Україні.