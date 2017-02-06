Д.Трамп заверил, что решительно поддерживает НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация США решительно поддерживает альянс НАТО. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все страны - члены НАТО вносили полный и надлежащий финансовый вклад ", - сказал Д.Трамп, выступая на базе американских ВВС Макдилл.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила после встречи с Трампом, что он "поддерживает НАТО на сто процентов" .
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае .
Кроме того, Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре в воскресенье обсудили варианты мирного решения конфликта в Украине .