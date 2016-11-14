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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Д.Трамп закликав припинити расистські напади у США

Д.Трамп закликав припинити расистські напади у США

Київ • УНН

 • 9753 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що він засмучений повідомленнями про утиски мусульман і вихідців із Латинської Америки після його обрання, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

З його слів, будь-хто, хто вчиняє расистські напади або нищить майно, має “зупинити це”.

Також Д.Трамп вказав, що не має жодних проблем із одностатевими шлюбами, і додав, що це питання “вирішене у Верховному суді”.

Тим часом, у кількох великих містах США в неділю тисячі людей продовжували протестувати проти обрання Д.Трампа на посаду президента. Сам Д.Трамп сказав, що ці демонстранти “не знають” його і закликав їх не “боятися”, оскільки “ми маємо намір повернути нашу країну”.

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