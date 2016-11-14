Д.Трамп закликав припинити расистські напади у США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що він засмучений повідомленнями про утиски мусульман і вихідців із Латинської Америки після його обрання, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
З його слів, будь-хто, хто вчиняє расистські напади або нищить майно, має “зупинити це”.
Також Д.Трамп вказав, що не має жодних проблем із одностатевими шлюбами, і додав, що це питання “вирішене у Верховному суді”.
Тим часом, у кількох великих містах США в неділю тисячі людей продовжували протестувати проти обрання Д.Трампа на посаду президента. Сам Д.Трамп сказав, що ці демонстранти “не знають” його і закликав їх не “боятися”, оскільки “ми маємо намір повернути нашу країну”.