Д.Трамп призвал прекратить расистские нападения в США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что он расстроен сообщениями о притеснениях мусульман и выходцев из Латинской Америки после его избрания, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, любой, кто совершает расистские нападения или уничтожает имущество, должен "остановить это".
Также Д.Трамп указал, что не имеет никаких проблем с однополыми браками, и добавил, что этот вопрос "решен в Верховном суде".
Между тем, в нескольких крупных городах США в воскресенье тысячи людей продолжали протестовать против избрания Д.Трампа на пост президента. Сам Д.Трамп сказал, что эти демонстранты "не знают" его и призвал их не "бояться", поскольку "мы намерены вернуть нашу страну".