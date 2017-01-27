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Д.Трамп визнав, що може виконати не всі дані до виборів обіцянки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що зможе стримати більшу частину, проте не всі обіцянки, які він давав під час передвиборної кампанії. Про це новий господар Білого дому заявив в інтерв'ю телекомпанії Fox News, яке вийшло в ефір у четвер, передає УНН.

“Я стримаю стільки обіцянок, скільки зможу. Політика — важка річ”, — зазначив Д.Трамп.

Також він пояснив, що завадити виконати все задумане йому може лише протидія з боку опозиції.

 

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