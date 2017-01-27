Д.Трамп визнав, що може виконати не всі дані до виборів обіцянки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що зможе стримати більшу частину, проте не всі обіцянки, які він давав під час передвиборної кампанії. Про це новий господар Білого дому заявив в інтерв'ю телекомпанії Fox News, яке вийшло в ефір у четвер, передає УНН.
“Я стримаю стільки обіцянок, скільки зможу. Політика — важка річ”, — зазначив Д.Трамп.
Також він пояснив, що завадити виконати все задумане йому може лише протидія з боку опозиції.