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Д.Трамп признал, что может выполнить не все данные к выборам обещания

Д.Трамп признал, что может выполнить не все данные к выборам обещания

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что сможет сдержать большую часть, однако не все обещания, которые он давал во время предвыборной кампании. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в четверг, передает УНН.

"Я сдержу столько обещаний, сколько смогу. Политика - тяжелая вещь ", - отметил Д.Трамп.

Также он пояснил, что помешать выполнить все задуманное ему может только противодействие со стороны оппозиции.

 

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