Д.Трамп признал, что может выполнить не все данные к выборам обещания

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что сможет сдержать большую часть, однако не все обещания, которые он давал во время предвыборной кампании. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в четверг, передает УНН.