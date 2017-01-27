Д.Трамп признал, что может выполнить не все данные к выборам обещания
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что сможет сдержать большую часть, однако не все обещания, которые он давал во время предвыборной кампании. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании Fox News, которое вышло в эфир в четверг, передает УНН.
"Я сдержу столько обещаний, сколько смогу. Политика - тяжелая вещь ", - отметил Д.Трамп.
Также он пояснил, что помешать выполнить все задуманное ему может только противодействие со стороны оппозиции.