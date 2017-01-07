Д.Трамп виступив за "гарні стосунки" з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп назвав тих, хто виступає проти гарних взаємин між США та Росією, "дурними людьми", передає УНН з посиланням на ВВС.
Д.Трамп пообіцяв працювати із Росією, "аби вирішити деякі із багатьох насущних проблем і питань у світі".
"Мати гарні стосунки з Росією - це добре, а не погано. Тільки "нерозумні" люди чи дурні думають, що це погано!" - зазначив він.
"Коли я буду президентом, Росія поважатиме нас набагато більше, ніж зараз, і дві країни, можливо, працюватимуть разом задля того, щоб вирішити деякі з багатьох насущних проблем і питань у світі", - додав Д.Трамп.
Напередодні американська розвідка оприлюднила звіт із розслідування серії кібератак, що сталися напередодні виборів президента США. У ньому йдеться про те, що російський президент Володимир Путін намагався посприяти перемозі на виборах у США Дональда Трампа.
Зокрема, у розсекреченому звіті йдеться, що російський президент особисто наказав розгорнутит кампанію, що мала на меті вплинути на вибори в США.
У відповідь на звіт Дональд Трамп заявив, що дані розвідки не надають жодних свідчень того, що кібератаки вплинули на результати виборів.