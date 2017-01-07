Д.Трамп выступил за "хорошие отношения" с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп назвал тех, кто выступает против хороших отношений между США и Россией, "глупыми людьми", передает УНН со ссылкой на ВВС.
Д.Трамп пообещал работать с Россией, "чтобы решить некоторые из многих насущных проблем и вопросов в мире".
"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только "неразумные" люди или дураки думают, что это плохо!" - Отметил он.
"Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и две страны, возможно, будут работать вместе для того, чтобы решить некоторые из многих насущных проблем и вопросов в мире", - добавил Д.Трамп.
Накануне американская разведка обнародовала отчет по расследованию серии кибератак, произошедших накануне выборов президента США. В нем говорится о том, что российский президент Владимир Путин пытался помочь победе на выборах в США Дональда Трампа.
В частности, в рассекреченном отчете говорится, что российский президент лично приказал развернуть кампанию, имевшую целью повлиять на выборы в США.
В ответ на отчет Дональд Трамп заявил, что данные разведки не предоставляют никаких свидетельств того, что кибератаки повлияли на результаты выборов.