Д.Трамп високо оцінив зусилля А.Меркель та Ф.Оланда у пошуках мирного вирішення конфлікту в Україні

"Я вдячний канцлеру А.Меркель за те, що вони з Ф.Олладом намагаються допомогти у вирішенні конфлікту в Україні. Ми шукаємо мирне рішення", - заявив він.

Нагадаємо, А.Меркель прибула до Вашингтона на зустріч із Д.Трампом.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.