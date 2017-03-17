Д.Трамп високо оцінив зусилля А.Меркель та Ф.Оланда у пошуках мирного вирішення конфлікту в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що він цінить ті зусилля, які канцлер Німеччини Ангела Меркель робить разом з президентом Франції Франсуа Олландом для мирного вирішення конфлікту на Донбасі. Про це він повідомив за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.
"Я вдячний канцлеру А.Меркель за те, що вони з Ф.Олладом намагаються допомогти у вирішенні конфлікту в Україні. Ми шукаємо мирне рішення", - заявив він.
Нагадаємо, А.Меркель прибула до Вашингтона на зустріч із Д.Трампом.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.