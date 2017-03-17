Д.Трамп высоко оценил усилия А.Меркель и Ф.Оланда в поисках мирного решения конфликта в Украине

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 37484 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119382 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178406 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130257 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124936 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117401 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106502 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107543 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103909 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Трамп высоко оценил усилия А.Меркель и Ф.Оланда в поисках мирного решения конфликта в Украине

Д.Трамп высоко оценил усилия А.Меркель и Ф.Оланда в поисках мирного решения конфликта в Украине

Киев  •  УНН

 • 11966 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он ценит те усилия, которые канцлер Германии Ангела Меркель делает вместе с президентом Франции Франсуа Олландом для мирного решения конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН.

"Я благодарен канцлеру А.Меркель за то, что они с Ф.Олладом пытаются помочь в решении конфликта в Украине. Мы ищем мирное решение", - заявил он.

Напомним, А.Меркель прибыла в Вашингтон на встречу с Д.Трампом.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым, а также активно присоединится к деэскалации ситуации в Донбассе.

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