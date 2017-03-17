Д.Трамп высоко оценил усилия А.Меркель и Ф.Оланда в поисках мирного решения конфликта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он ценит те усилия, которые канцлер Германии Ангела Меркель делает вместе с президентом Франции Франсуа Олландом для мирного решения конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН.
"Я благодарен канцлеру А.Меркель за то, что они с Ф.Олладом пытаются помочь в решении конфликта в Украине. Мы ищем мирное решение", - заявил он.
Напомним, А.Меркель прибыла в Вашингтон на встречу с Д.Трампом.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым, а также активно присоединится к деэскалации ситуации в Донбассе.