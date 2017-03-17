Д.Трамп высоко оценил усилия А.Меркель и Ф.Оланда в поисках мирного решения конфликта в Украине

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он ценит те усилия, которые канцлер Германии Ангела Меркель делает вместе с президентом Франции Франсуа Олландом для мирного решения конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН.