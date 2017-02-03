Д.Трамп вимагає від Coca-Cola припинити виробництво в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп планує вимагати від компанії Coca-Cola припинити або скоротити до мінімуму виробництво своєї продукції в Мексиці та інших країнах Латинської Америки, передає УНН з посиланням на Denuncia leaks.
Повідомляється, що можливі наміри глави держави пов’язані з приєднанням Coca-Cola до протестів проти нової імміграційної політики Білого дому.
Компанія запустила в інтернеті акцію #OrgullosoDeSer (пишаюся бути), метою якої є показати, що латиноамериканські вихідці в США пишаються своєю національною приналежністю.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто пригрозив залучити американські війська, щоб зупинити “поганих хлопців”.
Також мексиканська влада направить додатково мільярд песо (близько 48 млн дол. за поточним курсом) для мережі консульських установ країни в США.