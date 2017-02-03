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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Трамп требует от Coca-Cola прекратить производство в Мексике

Киев • УНН

 • 8821 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует потребовать от компании Coca-Cola прекратить или сократить до минимума производство своей продукции в Мексике и других странах Латинской Америки, передает УНН со ссылкой на Denuncia leaks.

Д.Трамп требует от Coca-Cola прекратить производство в Мексике

Сообщается, что возможные намерения главы государства связаны с присоединением Coca-Cola к протестам против новой иммиграционной политики Белого дома.

Компания запустила в интернете акцию #OrgullosoDeSer (горжусь быть), целью которой является показать, что латиноамериканские выходцы в США гордятся своей национальной принадлежностью.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето пригрозил привлечь американские войска, чтобы остановить "плохих парней".

Также мексиканские власти направят дополнительно миллиард песо (около 48 млн долл. по текущему курсу) для сети консульских учреждений страны в США.

Украинские Национальные Новости

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