Д.Трамп відповів на висловлювання Мадонни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп відповів на різкі висловлювання відомої поп-співачки Мадонни і назвав її огидною. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає УНН.
“Ось чесно, вона огидна. Мені здається, вона дуже сильно нашкодила сама собі (цими висловлюваннями — ред.). І мені здається, вона зашкодила всій ідеї (маршу — ред.)”, — сказав Д.Трамп.
Нагадаємо, Мадонна виступила на “Марші жінок”, де вилаяла Д.Трампа.
Пізніше вона пояснила сенс свого виступу, наголосивши на тому, що слова цитовані ЗМІ грубо вирвані з контексту.