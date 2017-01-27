Д.Трамп відповів на висловлювання Мадонни

“Ось чесно, вона огидна. Мені здається, вона дуже сильно нашкодила сама собі (цими висловлюваннями — ред.). І мені здається, вона зашкодила всій ідеї (маршу — ред.)”, — сказав Д.Трамп.

Нагадаємо, Мадонна виступила на “Марші жінок”, де вилаяла Д.Трампа.

Пізніше вона пояснила сенс свого виступу, наголосивши на тому, що слова цитовані ЗМІ грубо вирвані з контексту.