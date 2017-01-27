Д.Трамп ответил на высказывания Мадонны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп ответил на резкие высказывания известной поп-певицы Мадонны и назвал ее отвратительной. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.
"Вот честно, она отвратительна. Мне кажется, она очень сильно навредила сама себе (этими высказываниями - ред.). И мне кажется, она навредила всей идеи (марша - ред.)", - сказал Д.Трамп.
Напомним, Мадонна выступила на "Марше женщин", где отругала Д.Трампа.
Позже она объяснила смысл своего выступления, отметив, что слова цитируемые СМИ грубо вырваны из контекста.