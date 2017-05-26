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Д.Трамп в Італії може запропонувати повернути РФ до G8 – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може делікатно запропонувати лідерам країн “Великої сімки” обговорити питання стосовно повернення Російської Федерації до складу “Великої вісімки”, але вони на це не підуть. Таку думку висловив у коментарі УНН політолог Володимир Фесенко.

Д.Трамп в Італії може запропонувати повернути РФ до G8 – експерт

“Трамп це (питання повернення Росії до "Великої вісімки“ G8 — ред.) може пропонувати або делікатно, м’яко це обговорювати, але, мені здається, зараз інші представники "Великої сімки" на це не підуть”, — переконаний політолог.

На думку В.Фесенка, деякі люди в команді Д.Трампа пропонують ідею повернення Росії до G8, як тактичний варіант, що, мовляв, треба до Росії використовувати не лише батога, а й пряника, щось Росії треба пропонувати.

“Таку ідею запускають. Але, мені здається, що інші представники "Великої сімки" будуть категорично проти. Тому що для того, щоб повертати Росію, потрібні зустрічні кроки з боку Росії: демонстрація поваги до західних партнерів, демонстрація виконання своїх зобов’язань і демонстрація конструктивної позиції як по Україні, так і по Сирії. Нічого подібного ми зараз не бачимо”, — наголосив він.

В.Фесенко підкреслив, що принципові розбіжності у розумінні міжнародного права, у розумінні цінностей, виникли після окупації Росією Криму, що і призвело до виключення Росії з “Великої вісімки”.

Як повідомляв УНН з посиланням Council of the European Union, лідери “Великої сімки” зібралися в Італії на саміт.

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