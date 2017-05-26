Д.Трамп в Италии может предложить вернуть РФ в G8 - эксперт

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39482 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 95720 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 110639 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 123567 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 143795 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159453 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122909 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138732 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189744 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291025 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26948 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27124 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13697 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 12972 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12524 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187053 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243629 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445256 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398415 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483350 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27134 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26957 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42003 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64348 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70679 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Д.Трамп в Италии может предложить вернуть РФ в G8 - эксперт

Киев • УНН

 • 15319 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может деликатно предложить лидерам стран "Большой семерки" обсудить вопрос о возвращении Российской Федерации в состав "Большой восьмерки", но они на это не пойдут. Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Владимир Фесенко.

Д.Трамп в Италии может предложить вернуть РФ в G8 - эксперт

"Трамп это (вопрос возвращения России в "Большую восьмерку" G8 - ред.) может предлагать или деликатно, мягко это обсуждать, но, мне кажется, сейчас другие представители "Большой семерки" на это не пойдут", - убежден политолог.

По мнению В.Фесенко, некоторые люди в команде Д.Трампа предлагают идею возвращения России в G8, как тактический вариант, что, мол, надо относительно России использовать не только кнут, но и пряник, и что-то России надо предлагать.

"Такую идею запускают. Но, мне кажется, что другие представители "Большой семерки" будут категорически против. Потому что для того, чтобы возвращать Россию, нужны встречные шаги со стороны России: демонстрация уважения к западным партнерам, демонстрация выполнения своих обязательств и демонстрация конструктивной позиции как по Украине, так и по Сирии. Ничего подобного мы сейчас не видим", - подчеркнул он.

В.Фесенко подчеркнул, что принципиальные различия в понимании международного права, в понимании ценностей, возникших после оккупации Россией Крыма, что и привело к исключению России из "Большой восьмерки".

Как сообщал УНН со ссылкой Council of the European Union, лидеры "Большой семерки" собрались в Италии на саммит.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.60
Bitcoin
$79,166.70
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,995.44
Ethereum
$1,550.31