Д.Трамп в Италии может предложить вернуть РФ в G8 - эксперт

"Трамп это (вопрос возвращения России в "Большую восьмерку" G8 - ред.) может предлагать или деликатно, мягко это обсуждать, но, мне кажется, сейчас другие представители "Большой семерки" на это не пойдут", - убежден политолог.

По мнению В.Фесенко, некоторые люди в команде Д.Трампа предлагают идею возвращения России в G8, как тактический вариант, что, мол, надо относительно России использовать не только кнут, но и пряник, и что-то России надо предлагать.

"Такую идею запускают. Но, мне кажется, что другие представители "Большой семерки" будут категорически против. Потому что для того, чтобы возвращать Россию, нужны встречные шаги со стороны России: демонстрация уважения к западным партнерам, демонстрация выполнения своих обязательств и демонстрация конструктивной позиции как по Украине, так и по Сирии. Ничего подобного мы сейчас не видим", - подчеркнул он.

В.Фесенко подчеркнул, что принципиальные различия в понимании международного права, в понимании ценностей, возникших после оккупации Россией Крыма, что и привело к исключению России из "Большой восьмерки".

Как сообщал УНН со ссылкой Council of the European Union, лидеры "Большой семерки" собрались в Италии на саммит.