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Д.Трамп ускладнив процедуру видачі віз росіянам

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про зміну міграційної політики також вплине на порядок видачі віз російським громадянам, передає УНН з посиланням на телеканл "Дождь".

Зазначається, зокрема, що указ торкнеться положення, за яким при повторному отриманні візи заявники з Росії могли не проходити співбесіду, якщо попередня віза закінчилася менш ніж 48 місяців тому. Тепер цей термін скоротиться до 12 місяців.

Як повідомляв УНН, Посольство США у Великій Британії повідомило про призупинення видання американських віз громадянам Судану, Ємену, Лівії, Сомалі, Іраку, Ірану і Сирії через указ американського президента Дональда Трампа.

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