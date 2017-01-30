Д.Трамп ускладнив процедуру видачі віз росіянам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про зміну міграційної політики також вплине на порядок видачі віз російським громадянам, передає УНН з посиланням на телеканл "Дождь".
Зазначається, зокрема, що указ торкнеться положення, за яким при повторному отриманні візи заявники з Росії могли не проходити співбесіду, якщо попередня віза закінчилася менш ніж 48 місяців тому. Тепер цей термін скоротиться до 12 місяців.
Як повідомляв УНН, Посольство США у Великій Британії повідомило про призупинення видання американських віз громадянам Судану, Ємену, Лівії, Сомалі, Іраку, Ірану і Сирії через указ американського президента Дональда Трампа.