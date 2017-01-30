Д.Трамп усложнил процедуру выдачи виз россиянам

Отмечается, в частности, что указ коснется положения, согласно которому при повторном получении визы заявители из России могли не проходить собеседование, если предыдущая виза закончилась менее чем 48 месяцев назад. Теперь этот срок сократится до 12 месяцев.

Как сообщал УНН, Посольство США в Великобритании сообщило о приостановлении выдачи американских виз гражданам Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии из-за указа американского президента Дональда Трампа.