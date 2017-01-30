Д.Трамп усложнил процедуру выдачи виз россиянам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ об изменении миграционной политики также повлияет на порядок выдачи виз российским гражданам, передает УНН со ссылкой на телеканл "Дождь".
Отмечается, в частности, что указ коснется положения, согласно которому при повторном получении визы заявители из России могли не проходить собеседование, если предыдущая виза закончилась менее чем 48 месяцев назад. Теперь этот срок сократится до 12 месяцев.
Как сообщал УНН, Посольство США в Великобритании сообщило о приостановлении выдачи американских виз гражданам Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии из-за указа американского президента Дональда Трампа.