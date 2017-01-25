Д.Трамп тимчасово заборонить в'їзд в США біженцям
Київ • УНН
КИЇВ, 25 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує підписати указ, яким планується ввести тимчасову заборону на в'їзд в країну більшості біженців, видачу віз сирійцям і громадянам ще шести країн, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Окрім того, у вівторок, 24 січня, Д.Трамп написав у Twitter, що в середу буде “великий день” для національної безпеки.
Очікується, що він введе заборону на в’їзд біженців в США, крім представників релігійних меншин, які рятуються від переслідувань. Заборона може тривати кілька місяців.
Інший указ заблокує видачу віз для всіх громадян Сирії, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
Президент США також заявляв про необхідність будівництва стіни на кордоні між США і Мексикою.