Д.Трамп временно запретит въезд в США беженцам
Киев • УНН
КИЕВ, 25 января. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, которым планируется ввести временный запрет на въезд в страну большинства беженцев, выдачу виз сирийцам и гражданам еще шести стран, сообщает УНН со ссылкой на Reuters .
Кроме того, во вторник, 24 января, Д.Трамп написал в Twitter, что в среду будет "большой день" для национальной безопасности.
Ожидается, что он введет запрет на въезд беженцев в США, кроме представителей религиозных меньшинств, спасающихся от преследований. Запрет может длиться несколько месяцев.
Другой указ заблокирует выдачу виз для всех граждан Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
Президент США также заявлял о необходимости строительства стены на границе между США и Мексикой.