Д.Трамп: США не знають достеменно, що відбувається в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. США не знають достеменно, що відбувається в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News, передає УНН.
Під час інтерв’ю ведучий телеканалу Білл О’Рейлі описав Д.Трампу свою версію подій, що відбуваються в Україні: відразу ж після розмови В.Путіна і Д.Трампа тиждень тому “проросійські сили розширили насильство в Україні”. Після цього журналіст запитав у Д.Трампа його думку стосовно цього.
“Ми не знаємо достеменно, що там відбувається. Ці сили, ми не знаємо, неконтрольовані вони або контролюються — таке теж буває. Ми дізнаємося”, — сказав Д.Трамп.