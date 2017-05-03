Д.Трамп спростував заяву Х.Клінтон про винуватців її поразки на виборах

“Директор ФБР Джеймс Комі був кращим, що коли-небудь траплялося з Хілларі Клінтон, бо він дозволив їй зробити багато поганих вчинків. Неправдива історія про Трампа і Росію була лише приводом для демократів, щоб виправдатися за поразку на виборах. Але, можливо, Трамп просто провів чудову кампанію?” - написав американський президент у своєму Twitter.



Як повідомляв УНН, Х.Клінтон заявила, що вона перемогла б на виборах, якби, по-перше, російські хакери не оприлюднили електронну пошту глави її виборчої кампанії, а по-друге, 28 жовтня директор ФБР не повідомив Конгресу, що бюро знову розслідує використання Х.Клінтон приватного сервера на посаді держсекретаря.

Також Х.Клінтон розкритикувала Д.Трампа, заявивши, що вона проти його рішень і стилю його життя. Вона назвала себе “частиною опору” президенту.