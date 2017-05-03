Д.Трамп опроверг заявление Х.Клинтон о виновниках ее поражения на выборах

“Директор ФБР Джеймс Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он позволил ей совершить много дурных поступков. Ложная история о Трампе и России была лишь предлогом для демократов, чтобы оправдаться за поражение на выборах. Но, может быть, Трамп просто провел великолепную кампанию?” — написал американский президент в своем Twitter.



Как сообщал УНН, Х.Клинтон заявила, что она победила бы на выборах, если бы, во-первых, российские хакеры не обнародовали электронную почту главы ее избирательной кампании, а во-вторых, 28 октября директор ФБР не сообщил Конгрессу, что бюро снова расследует использование Х.Клинтон частного сервера на должности госсекретаря.

Также Х.Клинтон раскритиковала Д.Трампа, заявив, что она против его решений и стиля его жизни. Она назвала себя “частью сопротивления” президенту.