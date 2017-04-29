Д.Трамп скасував рішення Б.Обами щодо заборони розробки шельфу США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Д.Трамп скасував рішення свого попередника Б.Обами, яке стосувалося заборони видобутку нафти та газу в шельфових родовищах в прибережних зонах США, повідомляє УНН з посилання ВВС.
Указ Дональда Трампа відкриває доступ до шельфового буріння на ділянках в Атлантичному і Тихому океанах, Мексиканській затоці і Арктиці. Введений Бараком Обамою заборону на буріння був обумовлений міркуваннями захисту навколишнього середовища. Б.Обама сподівався запобігти інциденти, подібні великомасштабного розливу нафти в Мексиканській затоці в 2010 році.
"Сьогодні ми звільняємо американську енергетику, щоб в майбутньому створити тисячі і тисячі прибуткових робочих місць в американському енергетичному секторі", - прокоментував Д.Трамп свій указ.
Д.Трамп послідовно критикує і намагається скасувати нормативні акти, видані його попередником. Однією з передвиборних обіцянок Трампа була "скасування та заміна" закону "Про доступне охороні здоров'я" (відомому як Obamacare), прийнятого зусиллями президента Б.Обами.
Як повідомляло раніше УНН, ще в грудні минулого року, республіканці в конгресі США і їх союзники-нафтовики намагалися заблокувати заборону екс-президента Барака Обами на буріння нафтових свердловин в районах Арктики і частині Атлантичного океану.