Д.Трамп отменил решение Б.Обамы о запрете разработки шельфа США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент США Д.Трамп отменил решение своего предшественника Обамы, которое касалось запрета добычи нефти и газа в шельфовых месторождениях в прибрежных зонах США, сообщает УНН со ссылкой ВВС.
Указ Дональда Трампа открывает доступ к шельфового бурения на участках в Атлантическом и Тихом океанах, Мексиканском заливе и Арктике. Введен Бараком Обамой запрет на бурение был обусловлен соображениями защиты окружающей среды. Б.Обама надеялся предотвратить инциденты, подобные крупномасштабного разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
"Сегодня мы освобождаем американскую энергетику, чтобы в будущем создать тысячи и тысячи прибыльных рабочих мест в американском энергетическом секторе", - прокомментировал Д.Трамп свой указ.
Д.Трамп последовательно критикует и пытается отменить нормативные акты, изданные его предшественником. Одним из предвыборных обещаний Трампа была "отмена и замена" закона "О доступном здравоохранении" (известном как Obamacare), принятого усилиями президента Б.Обамы.
Как сообщал УНН, еще в декабре прошлого года, республиканцы в конгрессе США и их союзники-нефтяники пытались заблокировать запрет экс-президента Барака Обамы на бурение нефтяных скважин в районах Арктики и части Атлантического океана.