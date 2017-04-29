Д.Трамп отменил решение Б.Обамы о запрете разработки шельфа США

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42252 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 103464 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 114224 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126533 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146433 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160006 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123402 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138929 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189854 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291395 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

Премьер Канады: политика Трампа ведет США к рецессии и самосаботажу

7 апреля, 18:33 • 7940 просмотра

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 7750 просмотра

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

7 апреля, 18:55 • 7664 просмотра

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 5812 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 7522 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188921 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 245029 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446609 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399412 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484638 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27944 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27659 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42370 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64670 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71288 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Д.Трамп отменил решение Б.Обамы о запрете разработки шельфа США

Киев • УНН

 • 12181 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент США Д.Трамп отменил решение своего предшественника Обамы, которое касалось запрета добычи нефти и газа в шельфовых месторождениях в прибрежных зонах США, сообщает УНН со ссылкой ВВС.

Д.Трамп отменил решение Б.Обамы о запрете разработки шельфа США

Указ Дональда Трампа открывает доступ к шельфового бурения на участках в Атлантическом и Тихом океанах, Мексиканском заливе и Арктике. Введен Бараком Обамой запрет на бурение был обусловлен соображениями защиты окружающей среды. Б.Обама надеялся предотвратить инциденты, подобные крупномасштабного разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

"Сегодня мы освобождаем американскую энергетику, чтобы в будущем создать тысячи и тысячи прибыльных рабочих мест в американском энергетическом секторе", - прокомментировал Д.Трамп свой указ.

Д.Трамп последовательно критикует и пытается отменить нормативные акты, изданные его предшественником. Одним из предвыборных обещаний Трампа была "отмена и замена" закона "О доступном здравоохранении" (известном как Obamacare), принятого усилиями президента Б.Обамы.

Как сообщал УНН, еще в декабре прошлого года, республиканцы в конгрессе США и их союзники-нефтяники пытались заблокировать запрет экс-президента Барака Обамы на бурение нефтяных скважин в районах Арктики и части Атлантического океана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$65.06
Bitcoin
$79,894.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,008.56
Ethereum
$1,590.86