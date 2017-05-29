Д.Трамп розкритикував американські ЗМІ за матеріали про його зятя
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп в неділю повернувся до Вашингтона і піддав критиці ЗМІ, що опублікували матеріали про розслідування можливих зв'язків співробітників Білого дому з Росією, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"На мою думку, багато з цих витоків, які (нібито) виходять з Білого дому, - це сфабрикована брехня, зліплена ЗМІ, що публікують фальшиві новини. Кожного разу, коли ви бачите слова "як повідомляють наші джерела" в ЗМІ фальшифих новин і вони не згадують імен, дуже можливо, що цих джерел насправді не існує, і ці повідомлення - сфабрикована авторами фальшива новина. Фальшиві новини - це ворог", - зазначив Д.Трамп.
Як повідомляє видання, під час закордонного турне Д.Трампа американські ЗМІ повідомили про те, що зять президента Джеред Кушнер, який займає посаду радника Білого дому, спробував встановити секретний канал зв'язку з офіційними особами в Москві за кілька тижнів до вступу Д.Трампа на посаду в січні нинішнього року.
Як повідомляв УНН, голова Пентагону Дж.Меттіс заявив, що підхід Д.Трампа до НАТО не відрізняється від політики Б.Обами або Дж.Буша.