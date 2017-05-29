Д.Трамп раскритиковал американские СМИ за материалы о его зяте

"По моему мнению, многие из этих утечек, которые (якобы) выходят из Белого дома, - это сфабрикованная ложь, слепленная СМИ, публикующие фальшивые новости. Каждый раз, когда вы видите слова "как сообщают наши источники" в СМИ фальшивых новостей и они не упоминают имен, очень возможно, что этих источников на самом деле не существует, и эти сообщения - сфабрикованная авторами фальшивая новость. Фальшивые новости - это враг", - отметил Д.Трамп.

Как сообщает издание, во время зарубежного турне Д.Трампа американские СМИ сообщили о том, что зять президента Джаред Кушнер, который занимает должность советника Белого дома, попытался установить секретный канал связи с официальными лицами в Москве за несколько недель до вступления Д.Трампа на должность в январе нынешнего года.

Как сообщал УНН, глава Пентагона Дж.Мэттис заявил, что подход Д.Трампа к НАТО не отличается от политики Б.Обамы или Дж.Буша.