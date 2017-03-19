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Д.Трамп про В.Путіна: Тверде печиво

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп охарактеризував президента Росії Володимира Путіна двома словами в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

“Я не знаю його, але він точно міцний горішок. Я не знаю, який він для Росії, але в якийсь момент ми дізнаємося,” — сказав він, використовуючи вираз “tough cookie” (тверде печиво).

В рамках інтерв’ю ведучий також попросив главу держави дати коротку характеристику та іншим людям. Зокрема, Д.Трамп назвав свого радника Кілліан Конвей “дуже приємною жінкою”, екс-держсекретаря Хілларі Клінтон “розчарованою”, а про репера Снуп Дога, що зняв кліп, в якому він стріляє в клоуна, одягненого як Д.Трамп, президент сказав, що вважає подібну поведінку, продиктованою “упадком кар’єри” артиста неприйнятним по відношенню до кого б то не було.

Як повідомляв УНН, розслідування у США щодо втручання Росії у вибори американського президента не сприяють досягненню домовленостей про зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом, а лише розпалюють атмосферу.

 

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