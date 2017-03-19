Д.Трамп о В.Путина: Твердое печенье

"Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, какой он для России, но в какой-то момент мы узнаем ", - сказал он, используя выражение" tough cookie "(твердое печенье).

В рамках интервью ведущий также попросил главу государства дать краткую характеристику и другим людям. В частности, Д.Трамп назвал своего советника Киллиан Конвей "очень приятной женщиной", экс-госсекретаря Хиллари Клинтон "разочарованной", а о рэпера Снуп Доге, снявшего клип, в котором он стреляет в клоуна, одетого как Д.Трамп, президент сказал , что считает подобное поведение, продиктованное "упадком карьеры" артиста неприемлемым по отношению к кому бы то ни было.

Как сообщал УНН, расследование США относительно вмешательства России в выборы американского президента не способствуют достижению договоренностей о встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, а только накаляют атмосферу.