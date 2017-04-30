Д.Трамп про 100 днів при владі: найуспішніші в історії країни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав перші днів свого перебування при владі “найбільш успішними в історії країни”, передає УНН з посиланням на Fox News.
“Я дійсно вірю, що перші 100 днів мого керування були найуспішнішими в історії нашої країни,” — сказав Д.Трамп.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Я думав, що бути президентом легше — Д.Трамп
На його думку, однією з головних його заслуг є те, що він “повертає робочі місця”.
Як повідомляв УНН, Білий дім вказав “подальшу ізоляцію Росії в ООН” одним з досягнень президента Дональда Трампа в перші 100 днів його роботи.