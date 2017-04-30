Д.Трамп о 100 днях у власти: самые успешные в истории страны

“Я действительно верю, что первые 100 дней моего управления были самыми успешными в истории нашей страны”, — сказал Д.Трамп.

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По его мнению, одной из главных его заслуг является то, что он “возвращает рабочие места”.

Как сообщал УНН, Белый дом указал “дальнейшую изоляцию России в ООН” одним из достижений президента Дональда Трампа в первые 100 дней его работы.