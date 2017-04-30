Д.Трамп о 100 днях у власти: самые успешные в истории страны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал первые дней своего пребывания у власти “наиболее успешными в истории страны”, передает УНН со ссылкой на Fox News.
“Я действительно верю, что первые 100 дней моего управления были самыми успешными в истории нашей страны”, — сказал Д.Трамп.
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По его мнению, одной из главных его заслуг является то, что он “возвращает рабочие места”.
Как сообщал УНН, Белый дом указал “дальнейшую изоляцию России в ООН” одним из достижений президента Дональда Трампа в первые 100 дней его работы.