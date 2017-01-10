Д.Трамп призначить свого зятя старшим радником
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер, стане старшим радником нового президента США. Про це у понеділок, 9 січня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційного представника перехідної команди американського мільярдера, передає УНН.
Д.Кушнер одружений з старшою дочкою Д.Трампа Іванкою. 35-річний агент з продажу нерухомості був одним з ключових стратегів передвиборного штабу Дональда Трампа і його довіреною особою, а також грав провідну роль у формуванні перехідної команди. Крім того, він організовував кампанію в підтримку Дональда Трампа в інтернеті і соцмережах.
У Д.Кушнера немає політичного досвіду. Він успадкував девелоперську компанію від свого батька, а також є власником і видавцем щотижневої газети, яку він придбав у віці 25 років.
Поки що невідомо, як бізнесмен зможе уникнути конфлікту інтересів, працюючи на новій посаді. За даними видання The New York Times, Д.Кушнер звернувся за консультацією стосовно цього до американської юридичної фірми.