Д.Трамп назначит своего зятя старшим советником
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, станет старшим советником нового президента США. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя переходной команды американского миллиардера, передает УНН.
Д.Кушнер женат на старшей дочери Д.Трампа Иванке. 35-летний агент по продаже недвижимости был одним из ключевых стратегов предвыборного штаба Дональда Трампа и его доверенным лицом, а также играл ведущую роль в формировании переходной команды. Кроме того, он организовывал кампанию в поддержку Дональда Трампа в интернете и соцсетях.
У Д.Кушнера нет политического опыта. Он унаследовал девелоперскую компанию от своего отца, а также является владельцем и издателем еженедельной газеты, которую он приобрел в возрасте 25 лет.
Пока неизвестно, как бизнесмен сможет избежать конфликта интересов, работая на новой должности. По данным издания The New York Times, Д.Кушнер обратился за консультацией по этому поводу в американскую юридическую фирму.