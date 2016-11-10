Д.Трамп прибув до Вашингтону на зустріч з Б.Обамою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Обраний президентом США Дональд Трамп прибув до Вашингтону на зустріч з чинним президентом Бараком Обамою у Білому Домі, передає УНН з посиланням на abc news.
Зазначається, що літак Дональда Трампа вже приземлився у Вашингтоні.
Б.Обама запросив Д.Трампа, щоб обговорити "успішну передачу президентства".
Президент зустрінеться зі своїм наступником в Овальному Офісі, у той час як перша леді Мішель Обама та майбутня перша леді Меланія Трамп проведуть зустріч у резиденції Білого Дому.
Нагадаємо, 9 листопада Представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.
Як повідомляв УНН, 9 листопада Президент США Барак Обама розповів, що запросив Дональда Трампа до Білого дому, щоб обговорити з ним успішну передачу влади.