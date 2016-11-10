Д.Трамп прибыл в Вашингтон на встречу с Б.Обамой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Избранный президентом США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон на встречу с действующим президентом Бараком Обамой в Белом Доме, передает УНН со ссылкой на abc news.
Отмечается, что самолет Дональда Трампа уже приземлился в Вашингтоне.
Б.Обама пригласил Д.Трампа, чтобы обсудить "успешную передачу президентства".
Президент встретится со своим преемником в Овальном Офисе, в то время как первая леди Мишель Обама и будущая первая леди Мелания Трамп проведут встречу в резиденции Белого Дома.
Напомним, 9 ноября Представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.
Как сообщал УНН, 9 ноября Президент США Барак Обама рассказал, что пригласил Дональда Трампа в Белый дом, чтобы обсудить с ним успешную передачу власти.