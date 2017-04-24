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Д.Трамп пояснив свою низьку популярність негативом від "фейкових ЗМІ"

Київ • УНН

 • 9391 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що низький рейтинг його діяльності всередині країни не відображає реального стану справ, а є результатом “негативу”, який публікують щодо нього засоби масової інформації, передає УНН із посиланням на Twitter глави Білого дому.

“Результати нового опитування, опубліковані сьогодні, дуже хороші, враховуючи, скільки негативу публікують фейкові ЗМІ”, — зазначив Д.Трамп.

Однак, за його словами, навіть із таким рейтингом він би “все одно переміг Гілларі Клінтон”, а більшість американців вважають його сильним лідером.

Опитування проводилося телеканалом ABC і газетою The Washington Post. Дії Д.Трампа в перші 100 днів на чолі країни схвалили 42% американців, тоді як 53% респондентів негативно оцінили роботу нового президента. Це найнижчий показник із 1945 року, з часів президентства Дуайта Ейзенхауера. Попередника Д.Трампа Барака Обаму в перші місяці правління підтримували 69% американців.

Як повідомляв УНН, більш ніж 160 американських компаній, представлених у галузі інформаційних технологій, серед яких Google, Facebook, Microsoft, SpaceX, Tesla, Hewlett Packard і Ebay, 19 квітня оскаржили в суді імміграційний указ Д.Трампа.

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